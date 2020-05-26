В Санкт-Петербурге обрушились балконы исторического здания

В Санкт-Петербурге рухнули четыре балкона жилого дома. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел на Кирочной улице. Обрушились балконы с третьего по шестой этаж. Обломки упали на тротуар и проезжую часть, передает 78.ru.

По последним данным, пострадавших нет. Место обрушения оградили, сохраняется угроза падения балконных плит.

Известно, что дом был построен в 1937 году. Здание является объектом культурного наследия города.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку. Сотрудники ведомства изучат обстоятельства произошедшего, дадут всестороннюю оценку исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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