В Петербурге банда мошенников похитила с банковских карт 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемых в похищении с банковских карт почти 20 млн рублей. От действий мошенников пострадали 200 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всего полицейские задержали пятерых подозреваемых. Двое задержанных арестованы, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).

Злоумышленники рассылали СМС-сообщения с текстом «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону ...» Жертвы перезванивали и сообщали реквизиты банковских карт операторам, которые представлялись работниками службы безопасности банков. Затем со счетов похищались деньги.

Для рассылки сообщений мошенники разработали специальную программу. Поскольку номера телефонов генерировались программой, география получателей эсэмэсок была обширна и включала различные регионы страны.

Один из соучастников предоставил для незаконных действий около 5 тыс. SIM-карт, которые были оформлены на несуществующих лиц.

Преступники организовали импровизированные call-центры в арендованных на несколько дней квартирах в Петербурге.

Во время обысков у подозреваемых дома и в одном из call-центров были изъяты 1,5 тысячи сим-карт, мобильные телефоны, GSM-модемы, ноутбуки, смартфоны и другие предметы.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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