В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла беременная иностранка

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга скончалась женщина, у которой диагностировали коронавирус. Она была на последних месяцах беременности.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, 34-летняя гражданка другого государства попала в больницу с вирусной пневмонией. У нее была подтверждена коронавирусная инфекция.

Беременная находилась на последних сроках. «И мать, и ребенок погибли», – уточнил собеседник агентства.

Точную причину смерти пациентки установят после патологоанатомического исследования.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.05.20

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