Под Псковом нашли мертвой пропавшую трехлетнюю девочку

В Псковской области волонтеры нашли тело трехлетней девочки, которая пропала пять дней назад. По предварительным данным, ребенок утонул в реке Кебь.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в правоохранительные органы 23 мая. Ребенка в последний раз видели у воды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В поисках были задействовали добровольцы, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», правоохранительные органы, военные и сотрудники МЧС.

Псков, Зоя Осколкова

Псков. Другие новости 28.05.20

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