Во дворе больницы в Петербурге сгорел рефрижератор для тел умерших от Covid-19

В Санкт-Петербурге в ночь на понедельник на территории городской больницы №2 горел рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов. Об этом сообщает городское управление МЧС РФ. По данным местных СМИ, внутри контейнера-холодильника находилось пять тел умерших от коронавирусной инфекции.

Пожар произошел 1 июня в 01:54 по адресу: Выборгский район, ул. Есенина, д. 5. «В рефрижераторе размером 2 на 6 метров, высотой 3 метра горел компрессор кондиционера на площади 3 квадратных метра», – отмечается в сообщении ГУ МЧС. Огонь потушили спустя 15 минут.

Пострадавших в результате пожара нет, отметили в ведомстве.

По данным источника издания 78.ru, внутри рефрижератора находилось пять тел жертв коронавируса.

В то же время, как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, рефрижератор принадлежит анатомическому бюро, а не горбольнице №2. Находившиеся в холодильной установке тела от огня не пострадали, добавили в ведомстве.

В Северной столице в конце апреля на территориях больниц появились рефрижераторы для временного хранения тел умерших. В Смольном сообщали, что холодильные установки пока не используются по назначению и нужны «для подстраховки».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.20

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