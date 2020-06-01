В Вологодской области обнаружили тела пяти рыбаков

В Вологодской области в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения пяти рыбаков, которое было возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности, (ч.3 ст.109 УК РФ), были обнаружены их тела.

Мужчины вышли на моторной лодке в Белое озеро 12 апреля и больше не выходили на связь. В течение последней недели тела всех пятерых пропавших мужчин были обнаружены: двое – на берегу около города Белозерска, в 40 км от предполагаемого места крушения судна, еще двое – в фарватере Белого озера в районе второго буя, последний – также в озере.

Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи не обнаружили на телах погибших признаков насильственной смерти криминального происхождения. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления доподлинных причин гибели потерпевших.

По данным следствия, один из пропавших мужчин проживал в поселке Новокемский. Ему было 30 лет, и он работал в рыболовецкой артели одного из местных предпринимателей вместе со своими знакомыми 1990 и 1987 годов рождения. За несколько дней до произошедшего он приобрел моторную лодку «Крым-3».

Днем 12 апреля эти мужчины пригласили своих товарищей 1973 и 1983 годов рождения испытать лодку, проверить ее на воде. Родственникам мужчины сообщили о выходе в устье реки у озера, после чего на связь не выходили.

Один из свидетелей рассказал, что на озере поднялся порывистый ветер, а на озере поднялись большие волны. Вероятно, лодка, в которой находились мужчины, перевернулась. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Вологда, Иван Гридин

Вологда. Другие новости 01.06.20

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