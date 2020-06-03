По факту гибели четырех человек на пожаре в Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге по факту гибели четырех человек на пожаре возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, в ночь на 3 июля после ликвидации пожара в одной из квартир дома №25 по Выборгскому шоссе были обнаружены тела хозяина квартиры, а также его знакомых – двух женщин и мужчины.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу уточнили, что пожар произошел в двухкомнатной отдельной квартире общей площадью 50 квадратных метров на площади 18 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 02:16. В тушении возгорания было задействовано 7 единиц техники и 22 человека личного состава.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.20

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