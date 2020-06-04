Задержан пластический хирург, чья пациентка умерла после незаконной операции

В Санкт-Петербурге задержан хирург частной клиники, выполнивший женщине пластическую операцию, после которой она скончалась. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Северной столице. Задержанный также является учредителем клиники.

Согласно данным следствия, 29 мая хирург медучреждения, расположенного в Василеостровском районе и не имеющего лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», незаконно сделал женщине 1958 года рождения пластическую операцию. 31 мая состояние пациентки ухудшилось, ее доставили в государственную больницу, где она умерла на следующий день.

Причиной смерти женщины, по предварительным данным, стал септический шок в сочетании с ДВС-синдромом (состояние, характеризующееся нарушениями в системе свертывания крови – прим. ред.) на фоне кровопотери.

По факту гибели пациентки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить обстоятельств и причины смерти женщины.

Следователи подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Решает вопрос о предъявлении ему обвинения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.20

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