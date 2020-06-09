В Ленобласти ребенок попал в реанимацию после нападения собаки

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как собака напала на ребенка. Мальчик госпитализирован с рваными ранами шеи. Хозяина пса задержали.

Инцидент произошел в городе Любань Тосненского района. Семилетний ребенок вечером гулял вместе с матерью. На малыша набросилась собака породы акита-ину. Следователи уточнили, что пес был на поводке, но без намордника.

«Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы. Ему сделана операция, угрозы для жизни в настоящее время нет», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Хозяин собаки задержан. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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