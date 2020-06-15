На строящемся судне в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге произошел взрыв газа на строящемся судне. По словам источников, есть пострадавшие.

Инцидент произошел на «Адмиралтейских верфях». Внутри патрульного корабля проекта 23550 «Иван Папанин» в закрытом помещении взорвалась газо-воздушная смесь. Пожара после взрыва не случилось, передает «Интерфакс».

Сначала сообщалось, что трое рабочих получили травмы. По уточненной информации, пострадавших двое – один в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести. Обоих госпитализировали.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Причины взрыва устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.06.20

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