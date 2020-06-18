В Санкт-Петербурге автомобиль сбил на переходе двух женщин с четырьмя детьми

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил шесть человек на пешеходном переходе, в том числе четверых детей. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Колпинском районе северной столицы. «Водитель, управляя «Фольксваген Туарег», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух женщин и четырех девочек», – уточнили в ГИБДД.

Всех пострадавших госпитализировали. Состояние взрослых удовлетворительное. Дети в возрасте от 4 до 8 лет получили травмы средней степени тяжести.

Отмечается, что за рулем был 66-летний мужчина. Полиция устанавливает причины произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.06.20

Россией до сих пор правят неприкасаемые олигархи: кто должен ответить за аварию в Норильске. / «Тенденция сохранится в июле и августе»: россиянам пообещали дешевые туры к морю. / Внутренний туризм в России начинает оживать. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»