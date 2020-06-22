Бизнесмен-единоросс расстрелял лодку с отдыхающими – слишком близко подплыли к его даче

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который открыл огонь из карабина по лодке, в которой находилась семья из трех человек. Инцидент произошел 20 июня в поселке Мельниково Приозерского района Ленобласти, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В СКР личность стрелка не раскрывают. По данным СМИ, по людям стрелял экс-депутат муниципального образования Измайловское, член «Единой России», бизнесмен Илья Русинов.

По версии следствия, подозреваемый на территории своей дачи один раз выстрелил из гладкоствольного карабина по незнакомым ему гражданам, подплывших на лодке к его дачному участку. Мужчина открыл стрельбу на почве внезапно возникших к ним неприязненных отношений, отметили в ведомстве. В результате находившаяся в лодке женщина получила множественные ранения. Пострадавшая сейчас находится в больнице в реанимации. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным областного полицейского главка, у стрелявшего изъят карабин и патроны.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. «В ходе расследования будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления», – отмечается в сообщении.

В лодке находились 32-летняя женщина, ее муж и их 14-летняя дочь. Семья отдыхала на озере Любимовское. Участок бывшего депутата выходит прямо к озеру. Мужчина начал стрелять по людям, когда лодка находилась в 70 метрах от берега, сообщает телеграм-канал Mash. По-видимому, стрелок счел, что лодка подплыла слишком близко к его участку. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с ранениями внутренних органов и таза.

Прибывшие на вызов правоохранители задержали стрелка. Русинов был депутатом от «Единой России» в МО Измайловское в Санкт- Петербурге в 2014-2019 годах. По информации СМИ, сейчас Русинов занимается коммерцией. При этом он до сих пор состоит в партии власти.

В пресс-службе петербургского отделения ЕР сообщили, что членство Русинова в партии будет приостановлено в ближайшее время в связи с возбуждением против него уголовного дела, передает ТАСС.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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