В Ленобласти мужчина подорвался на снаряде времен ВОВ

Житель Ленинградской области нашел боеприпас Великой Отечественной войны (1941-1945) и решил его разобрать. В результате попал в больницу с различными травмами.
Инцидент произошел в Волховском районе, на строящемся дачном участке в поселке Сясьстрой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. 59-летний мужчина занимался несанкционированным поиском боеприпасов на территории Ленинградской области.
Он попытался разобрать найденный снаряд, боеприпас взорвался. Мужчину доставили в больницу с травмами головы, грудной клетки, брюшной полости, рук и ног, а также ожогами 25% туловища. По словам врачей, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 23.06.20
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