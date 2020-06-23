В Ленобласти мужчина подорвался на снаряде времен ВОВ

Житель Ленинградской области нашел боеприпас Великой Отечественной войны (1941-1945) и решил его разобрать. В результате попал в больницу с различными травмами.

Инцидент произошел в Волховском районе, на строящемся дачном участке в поселке Сясьстрой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. 59-летний мужчина занимался несанкционированным поиском боеприпасов на территории Ленинградской области.

Он попытался разобрать найденный снаряд, боеприпас взорвался. Мужчину доставили в больницу с травмами головы, грудной клетки, брюшной полости, рук и ног, а также ожогами 25% туловища. По словам врачей, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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