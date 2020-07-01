На территории храма нашли скелет со связанными руками и ногами

В Ленинградской области обнаружили останки человека. У скелета были связаны руки и ноги. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Костные останки нашли на территории строящегося храма Святых Царственных Страстотерпцев. «На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия с использованием криминалистической техники», – отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначены медицинские судебные экспертизы.

По данным портала 47news, череп нашли строители. Сначала они подумали, что это останки времен Великой Отечественной войны, но когда выкопали весь скелет, на нем были лохмотья джинсов, кроссовки и ремень.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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