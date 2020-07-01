Организаторы акции против поправок на Дворцовой обрекают петербуржцев на аресты и штрафы

Представители либеральной общественности намерены провести в основной день голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, флешмоб против внесения изменений в Основной закон страны. Организаторы уверяют в законности так называемого «мероприятия».

Предположительно, флешмоб состоится на Дворцовой площади. Организаторы заявили, что в случае возникновения проблем с правоохранителями помощь собравшимся будет оказана юристами из организации «Апология протеста».

Напомним, сейчас в России действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции. Если обратиться к Федеральному закону №53, станет ясно, что пикетирование также относится к публичным мероприятиям, а значит, подпадает под запрет.

Проведение массовых мероприятий в городе на Неве запрещено в связи с распространением COVID-19 с 13 марта. Нарушение предписаний влечет за собой административную ответственность. Так, должностные лица облагаются штрафом в размере от 30 000 рублей.

Возможно, флешмоб будет организован в формате одиночного пикетирования. В этом случае участники «мероприятия», вероятнее всего, рискуют повторить судьбу журналиста Ильи Азара, задержанного за проведение пикета. Решившие посетить флешмоб нарушат указ губернатора города и навлекут на себя крупные денежные штрафы.

Напомним, массовые мероприятия во время коронавирусной инфекции запрещены по всей стране.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.07.20

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