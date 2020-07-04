Общественная палата Санкт-Петербурга опровергла спекуляции о выплатах наблюдателям на голосовании по поправкам

Петербургская Общественная палата опровергла спекуляции на тему выплат вознаграждений наблюдателям после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

В ряде СМИ появилась публикация, в которой говорится об очередях в администрации Центрального района Санкт-Петербурга, состоящих из работников бюджетных организаций. Как заявляют журналисты, эти же люди работали наблюдателями в участковых избирательных комиссиях, когда проходило голосование по поправкам в Конституцию. И якобы люди стояли в очередях, чтобы получить за свою работу денежное вознаграждение в 7 тысяч рублей. Позднее сотрудница администрации Елена Трофимова опровергла эту информацию, заявив, что никаких очередей не было.

Журналистам удалось связаться с членами Общественной палаты Петербурга и выяснить у них подробности. Профессор НИУ ВШЭ СПб и член ОП Петербурга Александр Ходачек заявил, что информация прессы вряд ли правдива, так как наблюдателей регистрируют через Общественную палату и федеральный закон не предусматривает для них никаких выплат.

Кроме того, как сообщил Ходачек, общественные организации подают списки для ОП вместе с Общественными советами в районах, так как в ОП входит всего 63 человека, а другими наблюдателями могут быть представители НКО и общественных объединений.

«Они заранее регистрировались, у них даже была некая учеба, их права, их обязанности. Я не думаю, чтобы кто-то получал деньги. Это могли быть сотрудники администраций, которые работали в выходной день. Но, скорее всего, эти премии выплачиваются в рамках общей зарплаты, которую получают эти сотрудники», – добавил он.

Ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев со своей стороны заявил, что впервые слышит об очередях за деньгами, и добавил, что наблюдателям от Общественной палаты никакие выплаты не положены. «Поэтому данная информация в средствах массовой информации, скорее всего, является очередным фейком, каких в последнее время было предостаточно», – подчеркнул Еремеев.

Председатель Союза потребителей РФ и также член Общественной палаты Петр Шелищ подтвердил, что такие выплаты не предусмотрены ни законом, ни чем-либо еще. «Такого быть просто не может», – констатировал он.

Члены ОП Санкт-Петербурга опровергли опубликованную в СМИ информацию о денежных вознаграждениях, подчеркнув, что такая информация является очередным «вбросом» СМИ. Назначенные Общественной палатой Петербурга наблюдатели не получали никаких выплат. А очередь в администрацию могла состоять из людей, которые не имеют к УИКам никакого отношения. Вполне возможно, что это были сотрудники самой администрации.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.07.20

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