Озвучена дата открытия Эрмитажа: музей запускает продажу онлайн-билетов

Государственный Эрмитаж начнет принимать посетителей с 15 июля. Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook. Пока двери откроют только Главный музейный комплекс и Главный Штаб. Другие экспозиционные комплексы возобновят прием посетителей ориентировочно с 1 августа. Попасть в музей можно будет только по электронному билету.

Онлайн-продажа билетов для посещения музея индивидуальными посетителями стартует с 9 июля. Билеты можно будет приобрести на новом музейном сайте tickets.hermitagemuseum.org только на определенные сеансы и маршруты. Посетителям будут предложены три обзорных маршрута: два – по Главному музейному комплексу, один – по Главному штабу. При этом посещение залов будет ограничено двумя часами.

Благодаря этому, полагают в Эрмитаже, удастся распределить потоки людей и обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и для посетителей, и для сотрудников музея.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.07.20

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