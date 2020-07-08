Руководство «АБЗ №1» создает в Петербурге дефицит асфальта ради заветного участка в Конной Лахте

«Асфальтобетонный завод №1» решил перепрофилировать имеющиеся в собственности участки. Не исключено, что предприятие запускает процесс редевелопинга, чтобы создать дефицит производства асфальта в Петербурге и в итоге получить землю в МО «Лахта-Ольгино». Владельцы завода давно планируют перенести производство из Коломяг.

Участки «АБЗ №1» на Октябрьской набережной и Новосельсковской улице в настоящий момент относятся к категории промышленных. Руководство завода планирует добиться для них статуса земель, пригодных для жилого строительства. Один из участков площадью 2,4 га уже выставлен на продажу за 700 миллионов рублей.

Редевелопмент участков выгоден для АБЗ №1 по ряду причин. Во-первых, повысится их цена, так как земля для строительства жилых объектов стоит намного дороже, чем территории для промышленного использования. Во-вторых, после продажи автоматически возникнет дефицит производства асфальта. Город будет нуждаться в строительном материале. Его отсутствие поставит под угрозу проведение ремонтных работ на дорогах Петербурга.

Руководители АБЗ №1 все делают для того, чтобы городу понадобился еще один асфальтный завод. Тогда они будут требовать участок в МО «Лахта-Ольгино», чтобы там развернуть производство.

Напомним, после того как стало известно о рассмотрении властями города вопроса о переносе «АБЗ №1» из Коломяг в Конную Лахту, местные жители выступили против. Петербуржцы обратили внимание на то, что завод будет загрязнять окружающую среду и нанесет непоправимый ущерб охраняемым природным объектам.

В адрес губернатора города Александра Беглова было направлено публичное обращение от ольгинцев, в котором они попросили пересмотреть перенос предприятия. В ответе было указано, что в данный момент невозможно оценить воздействие завода на экологию из-за отсутствия проектной документации. Также градоначальник отметил, что по проекту завод не будет нести экологической угрозы. До сих пор не совсем понятно, одобрен проект строительства завода в МО «Лахта-Ольгино» или нет.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.07.20

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