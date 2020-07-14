В Ленобласти 10-летний мальчик погиб, делая селфи

В городе Тихвин Ленинградской области 10-летний мальчик погиб, сорвавшись с моста над железнодорожными путями. Ребенок хотел сделать селфи.

Инцидент произошел у железнодорожной станции Тихвин. Мальчик забрался на техническую лестницу теплотрассы и повис на металлических элементах. Ребенок не удержался и сорвался вниз с высоты 6,5 метров.

При падении школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь он скончался, сообщили в Северо-Западном управлении на транспорте СКР.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию», – добавили в СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.07.20

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