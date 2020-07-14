Беглов вынужден реформировать свою пресс-службу в связи с отсутствием медийной поддержки

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова перейдет под управление заместителя главы региона Ирины Потехиной. Перестановки могут быть связаны со снижением рейтинга губернатора и некачественным медийным освещением работы главы второго по величине города в России.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации города сообщила, что Ирина Потехина, занимающаяся внутренней политикой, примет в подчинение пресс-службу губернатора Петербурга. При этом утверждается, что кадровых изменений не произойдет, но будут реформированы системные аспекты работы: до конца третьего квартала будет презентована новая программа для работы пресс-службы администрации со СМИ. Введение новой системы общения с журналистами и изданиями разделит контроль за медиа-полем и пресс-службой губернатора, которые сейчас курирует замруководителя администрации губернатора Инна Карпушина.

Новая программа представляет собой инструмент, с помощью которого будет аккумулироваться и агрегироваться информация, поступающая от исполнительных органов государственной власти. Это обеспечит оперативность освещения решений власти, поскольку на данный момент информирование СМИ производится за счет рассылки пресс-релизов, на обработку которых требуется больше времени. В новую систему могут быть добавлены не только СМИ, но и журналисты, которые также будут получать актуальную информацию в кратчайшие сроки.

Создание новой системы и передача управления Потехиной могут быть связаны с неудачной работой пресс-службы губернатора Александра Беглова. На данный момент пресс-служба непосредственно подчиняется только губернатору, рейтинг поддержки которого в последнее время снижается. Позитивный период в работе Беглова был связан лишь с креативом, который привнесли московские политтехнологи, призванные помогать губернатору Петербурга во время его предвыборной кампании, при этом помощь Беглову осуществляли также СМИ, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным, сообщает «Коммерсантъ».

При этом ранее, 10 июля, в СМИ появлялась информация, что теперь Александр Беглов может остаться и без поддержки политтехнологов, близких к структурам Пригожина. Кроме того, стало заметно, что про губернатора по непонятным причинам перестали писать СМИ, которые обычно связывают с петербургским бизнесменом. За последнюю неделю, количество позитивных материалов о главе Петербурга упало как минимум вдвое. Так же резко понизился и индекс цитируемости.

Изменения в медийной поддержке губернатора проверить довольно просто. Используя ресурс «Яндекс.Новости» можно сравнить количество упоминаний Александра Беглова в новостной повестке. За двухнедельный период с 15 по 30 мая о губернаторе Петербурга было опубликовано 239 статей и 3357 сообщений.

Взяв на анализ также двухнедельный период с 1 по 14 июля, становится понятно, что цитируемость уменьшилась до 150 статей и 2197 сообщений.

Снижение цитирования, а значит и освещения событий, связанных с Бегловым, негативно сказывается на рейтинге губернатора Петербурга. Но предполагается, что падение не будет останавливаться. Уже сейчас пресс-служба Смольного старается заменить некоторые СМИ, районными сайтами для якобы обеспечения медийной поддержки.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.07.20

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