В Санкт-Петербурге в жилом доме прогремел взрыв и возник пожар. В результате пострадала женщина, она была госпитализирована с ожогами 70% тела.

Хлопок бытового газа произошел в одной из квартир дома 108 по Краснопутиловской улице. На место прибыли сотрудники экстренных служб. В тушении огня были задействованы 37 пожарных и 9 единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС.

В больницу попала женщина, у которой диагностировали ожоги 70% тела, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, из помещения было эвакуировано двое детей. Еще один пожилой мужчина отравился продуктами горения, но отказался ехать в больницу.

Следователи проводят проверку. «В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием сотрудников регионального управления МЧС, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в СКР.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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