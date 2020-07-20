Петербургский депутат: СМИ не должны работать за пресс-службу Смольного

В Смольном попытались переложить ответственность за низкий рейтинг губернатора Александра Беглова на не обеспечивающих достаточной медийной поддержки СМИ. Однако анализ репутации главы города за последние несколько месяцев показывает, что рейтинг был невысоким и при высокой цитируемости.

В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова началась своя «Игра Престолов». Все дело в том, что вице-губернатор Ирина Потехина надеется получить пресс-службу Александра Беглова под личное управление, сместив с должности замруководителя администрации Инну Карпушину. Рейтинги самого губернатора при этом только падают. И вот теперь решили найти крайнего. Им стала медиагруппа «Патриот», которую часто связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.

В субботу «Лениздат» выпустил аналитический материал, в котором отметил ряд изданий, выбивающихся из плана Потехиной и не пишущих новости про губернатора «по команде». Сложившаяся ситуация была обозначена как возможный конфликт между предпринимателем Пригожиным и губернатором Бегловым.

Материал очень явно вписывается в стратегию Потехиной по доминированию в информационном пространстве и увеличению цитируемости губернатора. Издание сравнило количество публикаций о Беглове в нескольких СМИ, связываемых с Пригожиным. Анализ журналистов по результатам поиска в сервисе «Яндекс.Новости» за начало июля 2020 года показал снижение интереса к губернатору, что было объяснено как «отключение кнопки «хвалить Беглова».

Подобная ситуация была зафиксирована «Лениздатом» и в других региональных СМИ. В частности, «Мойке 78» и Neva.Today, которыми руководят Олег Третьяков и Алексей Дементьев.

В издании отмечают, что ранее данные СМИ обеспечивали активную поддержку главы города. По версии журналистов, Белова таким образом могут «топить».

В воскресенье вышел еще один материал на эту тему у «АПН Северо-Запад». В публикации тоже говорилось, что низкий рейтинг это последствия отказа СМИ писать о Беглове. Про работу пресс-службы ни слова. Но связывать низкий рейтинг губернатора со снижением цитируемости в прессе, как минимум, наивно. Всегда эти показатели зависели от работы пресс-службы.

Подобного мнения придерживается и муниципальных депутат МО «Екатерингофское» Олег Смакотин. «Автор пишет, что СМИ снизили активность в публикации новостей о Беглове, и из-за этого подставили пресс-службу. В связи с чем у меня возник резонный вопрос: а они должны постоянно поддерживать пресс-службу губернатора?» – заявил депутат.

Он отметил неудовлетворительную работу пресс-службы Беглова, в виду чего она не дает «нормальных» новостей, позволяющих журналистам собирать трафик на освещении деятельности губернатора, что и является одной из целей любого издания.

«Журналисты пишут, когда им интересно писать, когда новости читают. Все в погоне за трафиком. Нет здесь никакого «саботажа» каких-либо СМИ. Здесь просто плохая работа пресс-службы Смольного. А вице-губернатор Ирина Потехина, которая сейчас пытается обвинить в падениях рейтингов Беглова бизнесмена Пригожина, лучше бы проследила, как работает Комитет по печати, как работает пресс-секретарь. Но они взваливают свои ошибки на чужие плечи. Не нужно искать крайних, подальше от Смольного, это просто некрасиво, и рейтинг губернатора не поднимет», – подытожил Смакотин.

В данный момент результаты работы Потехиной вряд ли можно назвать удовлетворительными – тема борьбы за управление неэффективной пресс-службой стала одной из главных в петербургском медиапространстве. При этом страдают от дележки полномочий как сам Беглов, так и журналисты.

Выход конфликта Потехиной и Карпушиной в публичное поле лишь усугубляет ситуацию. Нельзя допускать внутрикорпоративную войну с вмешательством в работу региональных редакций ради личных амбиций. Но кто-то этого просто не понимает.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.07.20

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