По дну Северного Ледовитого океана проложат интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию

В начале следующей недели из Санкт-Петербурга в Мурманск отправится исследовательское судно «Профессор Логачев», из северного порта оно уйдет в трехмесячное плавание, в ходе которого ученым Росгеологии предстоит изучить морское дно Северного Ледовитого океана. Цель у экспедиции прикладная – рельеф нужно исследовать, чтобы затем продолжить по дну оптико-волоконный кабель, который соединит Европу и Азию, свяжет коммуникациями российские арктические проекты и даст высокоскоростной интернет тем территориям РФ, где с этим пока сложно. Подробно о предстоящей экспедиции и масштабном проекте, инвестиции в который могут составить около миллиарда долларов, рассказали генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян и председатель совета директоров Росгеологии Сергей Горьков.

«К этому проекту мы шли по меркам развития достаточно быстро, это заняло год. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме родилась такая идея – проложить оптоволоконный канал для нужд Арктики и арктических регионов. Росгеология вложилась в эту идею», – рассказал Геворк Вермишян.

Первый этап этого проекта начинается уже совсем скоро – 5 августа исследовательское судно выйдет из Мурманска и отправится в трехмесячную экспедицию. «Территория не супер изученная. Арктика не прощает ошибок, тут нужна точность и выверка. В штаб проекта поступит бесценная информация о рельефе дна», – сказал гендиректор ПАО «МегаФон».

Говоря о первом этапе проекта, председатель совета директоров Росгеологии (ей принадлежит исследовательское судно) Сергей Горьков, в свою очередь, отметил, что «Профессор Логачев» прошел ходовые исптыария, экипаж готов. «Будем изучать 6,5 тысяч км скверного маршрута, чтобы определить рельеф дна. Это очень важно, потому что он неровный, имеет особенности, нужно это учесть. Задача этапа – определить маршрут кабеля. Мы будем использовать многолучевой эхолот, будем зондировать всю глубину, чтобы понять устройство дна – трещины, возвышенности, впадины. Будем использовать российские глубоководные аппараты, около 1000 метров глубины. Экипаж работал в Тихом и Атлантическом океанах, Арктике и Антарктике», – сказал он.

Геворк Вермишян объяснил, что помимо Арктики проект интересен и потому что, Восток демонстрирует бурный рост технологий, являясь одним из самых мощных потребителей связи, при том, что весь контент находится в дата-центрах Запада – в странах Европы. «От того, как налажен мост, зависит многое. Если длина маршрута короче, кем конкурента, задержка сигнала будет меньше. Например, фондовый рынок. Там львиную долю бумаг делают заранее запрограммированные системы. Важна технологическая связанность регионов. Коэффициенты растут, особенно с учетом технологий пятого поколения, объем данных тоже растет лавинообразно, поэтому логично сделать шаг в сторону такого амбициозного проекта. В более отдаленной перспективе – соединить с этой линией и западное побережье Америки», – добавил он.

Предполагается, что у основной линии будут и отводы до российских арктических территорий. Например, в порт Сабетту на Ямале. Всего в планах 11 «аппендиксов». «Безусловно, планы по отводам могут скорректироваться. Важны несколько факторов – потребность региона, территории или арктического проекта, геологическая обстановка, можно и нужно ли пройти. Мурманск и Анадырь – обязательны, чтобы обеспечить электричеством весь 13-тысячный канал», – сказал Геворк Вермишян.

По его словам, инвестиционная емкость проекта составляет от 800 млн до 1,2 млрд долларов. При этом вложений из бюджетов государства не предполагается. «В нашем диалоге с финансовыми учреждениями и инвесторами пока складывается мнение, что интерес проекта подкреплён желанием вкладывать деньги, мы можем собрать финансирование самостоятельно. Он структурирован так, чтобы быть финансируемым без госсубсидий», – подчеркнул гендиректор «МегаФона».

Он добавил, что в 2021 году компания приступит к выбору подрядчиков на строительно-монтажные работы, а в 2023 году стройка должна быть завершена, линия введена в эксплуатацию, но на сроки будут влиять геологические исследовательские данные.

Санкт-Петербург, Екатерина Норсеева

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