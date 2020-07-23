Жители Петербурга призвали Беглова сократить своих помощников вместо деятелей культуры

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил провести кадровую реформу с целью «экономии средств». Идея заключается в том, чтобы уволить каждого десятого «бюджетника» в сфере культуры.

Зачистка, инициированная Бегловым, предполагает сокращение штатов во всех органах государственной власти города и их подведомственных учреждениях. Руководители подвластных Комитету по культуре Петербурга организаций уже получили соответствующее постановление. В нем указано, что 10% штата должно быть сокращено.

За исполнение задачи отвечают Евгений Елин и Эдуард Батанов. Они должны будут определить, кому придется расстаться с работой. По мнению Беглова, такая мера позволит сэкономить деньги из бюджета, а также сделать работу госаппарата более эффективной.

Стоит отметить, что будет уволен каждый десятый сотрудник культурной сферы, а в нее входят: театры, школы, творческие организации и прочие. Получается, в результате этой «зачистки» городу будет нанесен серьезный культурный ущерб. Поскольку люди, работающие по культурным направлениям, останутся без работы.

При этом Беглов не распространяется, какую сумму Петербургу удастся сэкономить таким образом. Нади ли говорить, что для культурной столицы сфера культуры и все люди, задействованные в ней, представляют особую ценность. Лишение этих людей работы оставит город без их культурного «продукта».

Решение губернатора сразу же подверглось жесткой критике в соцсетях. Там ему порекомендовали начинать сокращения со штата его личных помощников, а не работников культуры.

Не так давно руководство Санкт-Петербурга критиковали местные предприниматели, обвинявшие власти в убийственных мерах для сферы бизнеса. В городе ведется неграмотная стратегия во время снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.07.20

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