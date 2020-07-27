В Санкт-Петербурге мужчина выкинул из окна расчлененное тело жены

В Санкт-Петербурге 29-летнего мужчину подозревают в зверском убийстве жены. Останки 24-летней женщины были найдены на улице.

По версии следствия, супруги поссорились, тогда муж трижды ударил жену по голове топором. Затем он отрубил ей голову, руки и ноги и спрятал их в чемодан, а туловище выбросил в окно.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали. «В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Задержанный пояснил, что он разрубил жену топором, так как они собирались разводиться, а супруга хотела забрать ребенка себе, пишут местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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