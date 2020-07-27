Администрация Выборгского района уклоняется от ответа о причине изъятия наследственной жилплощади Максима Шугалея

Журналистов издания «Невские новости», желающих получить объяснения властей Выборгского района в связи со скандалом вокруг квартиры пенсионерки Валентины Шугалей, не пустили в здание администрации. По всей видимости, пока районные власти не готовы давать комментарии по этой теме.

История 82-летней Валентины Шугалей вызвала широкий общественный резонанс. Пенсионерка может лишиться квартиры из-за якобы имевшего место нарушения процедуры принятия наследства. В связи со скандалом редакция «Невских новостей» направила запросы в Комитет по социальной политике и районную администрацию.

Журналист издания намеревалась встретиться с руководителем Выборгского района Валерием Гарнецом или представителем администрации, имеющим юридическое образование. Охранник отказал в допуске в здание, заявив, что для этого требуется «особое приглашение». Забронировать время приема также не получилось: встречи не проводятся из-за ситуации с коронавирусом, а в настоящий момент компетентных специалистов, способных ответить на вопросы прессы, на месте нет. Отсутствует и сам Гарнец со своими помощниками.

Фактически граждане могут обратиться к районному руководству только через официальную приемную посредством письма. Администрация по закону имеет 30 дней на ответ. Однако запросы СМИ обрабатываются более оперативно. Впрочем, в пресс-службе Выборгского района уже заверили, что ответ на обращение «Невских новостей» будет дан в ближайшее время.

Как неофициально заверили в администрации, юристы разобрали ситуацию Валентины Шугалей – никто не намерен ухудшать ее положение. Работа ведется в рамках действующего законодательства.

Напомним, сын пенсионерки социолог Максим Шугалей более года находится в плену ливийских террористов. Незадолго до его командировки супруг Валентины скончался. На ее мужа была оформлена квартира, расположенная на улице Руднева. Перенесшая утрату близкого человека пенсионерка не учла тонкости некоторых юридических процедур, в результате чего в процессе вступления в наследство возникли определенные нюансы.

В настоящий момент юристы администрации Выборгского района оспаривают в суде факт принятия наследства Валентиной Шугалей, не принимая во внимание наличие доказательств в виде квитанции об оплате счетов спорной жилплощади. Согласно статье 1153 ГК РФ, это выступает подтверждением вступления в наследство. Адвокат Валентины Шугалей не теряет надежды, что дело удастся выиграть и восстановить справедливость.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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