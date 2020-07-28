Малькевич прокомментировал ситуацию с изъятием жилья у матери Максима Шугалея

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, комментируя ситуацию с попыткой изъятия жилья у матери находящегося в ливийском плену социолога Максима Шугалея, назвал действия петербургских чиновников произволом и реализацией криминальной схемы.

Администрация Выборгского района пытается оставить без жилплощади пожилую женщину Валентину Шугалей. После смерти мужа, являющегося собственником квартиры, и попадания сына в плен к террористам, 82-летняя женщина не смогла вступить в наследство. Несоблюдение бюрократической процедуры чиновники использовали для списания квартиры на баланс города. История Валентины Шугалей вызвала общественное негодование, однако чиновники ситуацию не комментируют. Ее адвокат Любовь Сухопарова сообщила, что на основании наличия признаков владения имуществом рассчитывает на признание в суде фактического принятия наследства, передают «Невские Новости».

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), сотрудником которого является Максим Шугалей, с момента попадания социолога в плен старается добиться его освобождения. Об отношении к ситуации с жильем матери Шугалея редакция РИА «Новый День» поинтересовалась у президента ФЗНЦ Александра Малькевича.

По его словам, случай с матерью Шугалея и действиями чиновников Выборгского района Петербурга являются вопиющей несправедливостью. Женщина находится в тяжелейшем эмоциональном состоянии после смерти мужа и попаданию сына в плен к террористам. Если бы она была в порядке, подобной ситуации не произошло. Она сейчас находится на обеспечении родственников, и подобные потрясения в виде изъятия жилья чиновниками представляет прямой риск для жизни.

Малькевич отметил, что Максим Шугалей всегда был опорой для семьи и для родственников, был защитой от любых невзгод, решал все проблемы. По его мнению, власти должны грамотно оценивать ситуацию и понимать причины, по которым женщина была не в состоянии разобраться в юридических аспектах процедуры наследования.

«Семья на время потеряла кормильца, главную опору. Может наивно прозвучит про человечность в системе, но есть случаи, когда государственная машина не должна работать как робот. В каждой ситуации необходимо разбираться досконально и понимать, чем ситуация вызвана. Сейчас у нас тот случай, когда слепой подход невозможен. У женщины умер муж, сын – у черта на рогах, на другом континенте в плену. Она одна не в состоянии разобраться во всех юридических хитросплетениях. Мы пытаемся спасти Максима всем миром, но находятся чиновники среднего звена, которые ведут себя недопустимо. Не хочу грубо выражаться. Система должна работать по справедливости, а не вслепую, лишь по букве закона», – считает президент ФЗНЦ.

Малькевич также заявил, что в действиях петербургских чиновников прослеживается произвол и реализация криминальной схемы в попытке отобрать собственность у матери человека, находящегося в плену.

«Я не исключаю, что в данном случае мы наблюдаем обман, произвол и реализацию криминальной схемы, которая вскрылась, когда подключилась общественность. Сейчас идут съемки фильма «Шугалей-2», в котором, возможно, мы и эту нить увидим. Просто представьте, человек находится в плену, а у его матери чиновники отнимают квартиру», – добавил глава ФЗНЦ.

Малькевич также обратил внимание, что определенные чиновники Петербурга пользуются тем, что сейчас у пожилой женщины нет защиты в лице сына, поэтому позволяют себе идти на такие действия. С этим необходимо разбираться быстро и жестко, в том числе за счет огласки. Пусть земля горит под ногами тех, кто пошел на подобное, заключил глава ФЗНЦ.

Напомним, глава Выборгского района Валерий Гарнец и начальник жилищного отдела администрации Ольга Юрьева избегают встреч с журналистами, которые пытаются прояснить положение дел, и не отвечают на официальные запросы СМИ по данной ситуации.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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