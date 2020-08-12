В Санкт-Петербурге полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В Санкт-Петербурге мужчину застрелили после того, как он напал на полицейского. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Патрульные остановили автомобиль «ВАЗ-2109» в ночь на 12 августа. Когда полицейские попросили водителя предъявить документы, он ударил одного из сотрудников и попытался скрыться.

«При задержании он оказал сопротивление, между нападавшим и одним из сотрудников полиции началась борьба, в ходе которой нападавший пытался завладеть табельным оружием последнего, – сообщили в пресс-службе СКР. – В процессе борьбы сотрудником было произведено три выстрела из табельного оружия, нападавший получил ранение, ему была незамедлительно оказана первая помощь, но мужчина скончался».

Выяснилось, что нападавший – уроженец Дагестана. Ранее он уже был судим за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем, а также за незаконный оборот оружия. В машине погибшего обнаружили боеприпасы, обрез винтовки Мосина, обрез охотничьего ружья, а также бутылку с неустановленной жидкостью.

«В настоящее время установлено, что применение табельного оружия сотрудником полиции было правомерным и связано с отражением, совершенного на него нападения», – заключили в СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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