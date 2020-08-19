Стройка цинкового завода может подорожать на 3 млрд рублей из-за компенсаций жителям Конной Лахты

Строительство цинкового завода в промзоне «Конная Лахта» беспокоит местных жителей. Однако у активистов МО «Лахта-Ольгино» есть шанс остановить возведение предприятия.

В начале июля появилась информация, что планируется размещение цеха горячего цинкования компании ООО «Металлгальваносервис» в промзоне «Конная Лахта». Комитет по природопользованию сообщил о слушаниях, где обсудили техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) будущего цинкового предприятия.

Активисты выявили в представленной им документации ряд нарушений, которые ставят под вопрос законность действий «Металлгальваносервиса». Соответствующие замечания были зафиксированы и отправлены в Комитет по природопользованию.

Так, при подготовке документов не была проведена предварительная оценка влияния цинкового завода на окружающую среду. Согласно пункту 3.1.1 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», ее нужно было провести в обязательном порядке, а затем зафиксировать. Соответствующие документы должны были показать на общественных слушаниях, но этого не произошло.

Кроме того, не был учтен тот факт, что в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) будущего предприятия стоят жилые дома. Из-за того, что цинковый завод относится к первому классу опасности, жилье внутри СЗЗ, где находится 600 дачных домов, будет признано непригодным. Конституция РФ закрепляет обязательство равномерно возместить утрату в случае принудительного отчуждения имущества. В общей сложности компенсация владельцам собственности в Конной Лахте может составить не менее 3 млрд рублей.

Однако на слушаниях вопрос о негативном влиянии предприятия на территорию садовых участков не поднимался. Тем более не обсуждалась тема выплаты положенных компенсаций за утрату жилья. По мнению активистов, в техзадании вообще не учитывали наличие жилой зоны возле цинкового завода.

У жителей Ольгино также появились опасения по поводу возможного будущего слива сточных вод с предприятия в дренажную канаву, связанную с рекой Юнтоловка и ближайшим ручьем. Активисты уверены, что токсичные сливы загрязнят водные объекты. Особенно учитывая, что ранее ГУП «Водоканал» выписывал многомиллионный штраф «Металлгальваносервису» за сброс опасных химикатов в систему водоотведения Петербурга.

Пока строительство цинкового завода в промзоне «Конная Лахта» вызывает тревогу. Однако у местных жителей также вызывает опасения переезд асфальтобетонного завода АБЗ №1 из Коломяг. Активисты движения «#противАБЗ» уверены, что перенос предприятия незаконен, так как участок под застройку относится к охраняемой зоне Финского залива. Переезд АБЗ нанесет непоправимый ущерб экологии района.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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