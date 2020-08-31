В подземке Санкт-Петербурга нашли труп

В метро Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины. На некоторое время были закрыты три станции подземки. На месте работает оперативная группа.

Тело обнаружил машинист в тоннеле между станциями «Шушары» и «Дунайская», сообщил 78.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

На час три станции петербургского метрополитена «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» были закрыты. Движение поездов осуществлялось от «Международной» до «Комендантского проспекта».

Следователи изучили камеры видеонаблюдения и установили, что молодой человек зашел в метро на станции «Шушары» около полуночи. В вагоне поезда нашли рюкзак, который, предположительно, принадлежал погибшему. В рюкзаке был паспорт. Причина смерти мужчины устанавливается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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