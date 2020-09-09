В Санкт-Петербурге зрительница требует от театра 1 млн рублей

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступил иск к Малому драматическому театру. Женщина требует компенсации за травму, полученную во время постановки в прошлом году.

Зрительница утверждает, что 5 декабря 2019 года в ходе представления артист Данила Козловский ударил зрительницу по голове металлической флейтой. Женщина получила ушибленную рану головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму.

По словам пострадавшей, сотрудники театра не прервали представление и не оказали ей помощи. Ответчиком были причинены легкий вред здоровью и колоссальные нравственные страдания, пишет 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Женщина требует возмещения ущерба в размере 66 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.09.20

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