В Санкт-Петербурге два человека пострадали во время шторма

В Санкт-Петербурге штормовой ветер ломал деревья и срывал крыши. В результате два человека попали в больницу. Спасатели более 400 раз выезжали для ликвидации последствий непогоды.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, 35-летний рабочий был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его придавило краном-манипулятором. По словам очевидцев, спецтехника завалилась на бок при погрузке на нее бытовки.

Вторая пострадавшая – 53-летняя женщина. В нее прилетел сорванный ветром козырек торговой палатки. Врачи диагностировали ушиб, рассечение и подозрение на сотрясение головного мозга.

В общей сложности сотрудники МЧС выезжали для ликвидации последствий шторма 436 раз. 313 выездов были связаны с падением деревьев или веток, 123 – неустойчивых конструкций. Помимо этого, 25 автомобилей получили различные поверждения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.09.20

Суточный прирост заболевших Covid-19 продолжает увеличиваться. / Захар Прилепин допустил проведение референдума о социальных гарантиях. / В Петербурге служебный пес помог спасти девочку от педофила. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»