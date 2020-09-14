Мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры

На крыше одного из зданий Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге заметили мужчину. На место приехали сотрудники экстренных служб, скорая и полицейские.

Как сообщают местные СМИ, 40-летний послушник Александро-Невской вышел на крышу около часа ночи. По словам очевидцев, у него в руках был нож.

«Иногда мужчина посматривает вниз, просит покурить, но вряд ли ему туда докинут сигареты» – сообщается в сообществе «Мэш на Мойке» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, послушник находится в неадекватном состоянии, возможно, ему потребуется медицинская помощь, рассказал РИА «Новости» представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов, скорая помощь и спасатели. В настоящее время полицейские ведут с мужчиной переговоры. Причиной поведения послушника может быть личная трагедия.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.09.20

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