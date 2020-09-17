Мощный шторм обрушился на Финляндию и идет в Санкт-Петербург

Мощный шторм «Айла» оставил без электричества больше 60 тысяч домов в Финляндии. Непогода движется в сторону Санкт-Петербурга.

Ночью шторм бушевал в Западной Финляндии, а ранним утром пришел в центр страны, сообщает портал телерадиовещания Yle со ссылками на метеослужбы. По данным метеорологов, ветер дул со скоростью до 29 м/сек, порывами до 33 м/сек.

Шквальным ветром повалило фонарные столбы, деревья рухнули на линии электропередач и автодороги. Энергетики не исключают, что восстановление электросетей займет несколько дней или даже недель. Были отменены несколько паромных рейсов Хельсинки-Таллин.

В настоящее время циклон направляется на юго-восток. Синоптики предупреждают, что усиление ветра и дождя ожидается к вечеру 17 сентября и в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.09.20

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