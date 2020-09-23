СМИ: Семья самого богатого районного главы Петербурга Серова наживается на госзаказах

Известный блогер Илья Варламов на своей странице в соцсетях рассказал о попавшем в интернет видеоролике , на котором запечатлен автомобиль BMW X6М с госномером С111СС178, который двигался по тротуару Бассейной улицы Петербурга и едва не сбил пешеходов. Как оказалось, за рулем транспортного средства был глава Фрунзенского района Константин Серов.

Журналисты издания RuNews24 выяснили, что такое поведение на дороге – нормальное явление для чиновника. За предыдущий год «слуга народа» на своем автомобиле собрал множество штрафов за превышение скорости в общей сложности на 91 тысячу рублей. В связи с этим издание задается вопросом, сколько зарабатывает Серов, если может себе позволить не только выплачивать такие суммы, но и пользоваться премиальными иномарками.

Всю информацию об официальных доходах чиновника можно узнать из официальной декларации, которая опубликована на сайте петербургской администрации. В прошлом году Серов задекларировал почти 3,2 млн рублей. Помимо этого, за ним числятся в собственности два земельных участка общей площадью в 1450 кв. м и два жилых дома. Также в пользовании находится квартира 88 кв. м. Обращает на себя внимание доход жены госслужащего – Александры Баландиной. Согласно документам, она за 2019 год заработала более 20 млн рублей. При этом у нее в собственности есть три квартиры.

Любопытно, что еще в 2017 году доход Баландиной был на уровне 7 млн рублей, а в 2016 году чуть более двух миллионов. Получается, что всего лишь за три года доход супруги Серова увеличился почти в 10 раз. Недаром глава Фрунзенского района по итогам прошлого года стал самым богатым среди всех глав районов по Петербургу.

При этом в декларациях Серова и Баландиной нет автомобилей. Как выяснили журналисты, их они регистрируют на родственников. Например, BMW, на котором ездит чиновник, записан на мать его супруги – Елену Баландину. Есть у семьи госслужащего есть еще один BMW Х6М 2016 года с номером О111ОА98. Сначала он был зарегистрирован на жену Серова, а теперь – на его брата Романа. Стоит отметить, что на этом автомобиле также «висит» несколько штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Выяснить, что Константин Серов для езды использует именно BMW X6М с госзнаком С111СС178, журналистам удалось благодаря сервису «Номерограм», который собирает из соцсетей фотографии авто с красивыми номерами. На снимке видно, что за рулем сидит глава Фрунзенского района, а на пассажирском – его старший сын.

Так или иначе, остается вопрос, откуда у семьи Серова деньги на всю эту роскошь. Учитывая, что годовой доход госслужащего составляет чуть более трех миллионов, и даже с учетом заработка супруги он не смог бы себе позволить два автомобиля общей стоимостью примерно 28 млн рублей.

При этом жена чиновника зарабатывает предпринимательской деятельностью. Она является генеральным директором компании «Невское РСУ». Ранее учредителем компании была ее мать.

Данное предприятие занимается оказанием услуг в сфере ЖКХ, а его клиентами, как указано на официальном сайте, являются администрации различных районов Петербурга. Также среди заказчиков числятся Комитет по образованию и другие городские структуры.

Нельзя не отметить, что ранее Серов занимал пост главы Невского района. На эту должность его в 2013 году назначил бывший губернатор Георгий Полтавченко. Любопытно, что за лето 2013 года ООО «Невское РСУ» выполнило три госконтракта на сумму более 1,6 млн рублей. Заказчиком же выступила администрация Невского района.

Впрочем, ничего удивительного. Данное предприятие не раз позволяло себе нарушать правила рынка. Это стало поводом для проверок со стороны правоохранителей. В итоге, судя по данным СМИ, компания «Невское РСУ» упоминалась в уголовном деле, связанном с неправомерным расходованием бюджетных денег в ходе утепления чердаков в многоквартирных домах Петербурга. В совокупности организация принимала участие в 35 госконтрактах от 11 заказчиков на общую сумму свыше 604 млн рублей.

Однако на этом предпринимательская деятельность Баландиной не заканчивается. Она также является учредителем ООО «К-2». Данная фирма работает в сфере оптовой торговли неспециализированными товарами. Компания сотрудничала с Жилищным комитетом Центрального района города, что принесло ей доход в 24 млн рублей.

Таким образом, только с государственных заказов семья Серова сумела заработать свыше 628 млн рублей.

Стоит отметить, что чиновник имеет влияние не только во Фрунзенском районе, но и в Невском. Там за время своей работы он сколотил большую команду. В частности, в нее входит нынешний глава районной администрации Алексей Гульчук. Как выяснилось, он приходится родственником супруге Серова Александре Баландиной.

Также, по сведениям журналистов, близким соратником госслужащего является экс-начальник отдела строительства и землепользования администрации Невского района Юрий Смирнов. В феврале этого года против него было возбуждено уголовное дело за получение взятки в 4,5 млн рублей в обмен на покровительство строительству жилого комплекса «Невский эталон».

Ранее издание «Бездуховности» сообщало, что фигурантом другого уголовного дела за взяточничество стал бывший глава муниципального образования «Невский округ» Алексей Самойленко. По данным источника, он также может являться близким другом Серова.

Журналисты RuNews24 уверены, что даже после стольких лет Серов имеет влияние на Невский район и отдельные процессы, происходящие в нем. Нельзя исключать, что он мог участвовать во всех крупных строительных проектах. Особенно если учесть, что в администрации района много его соратников. Это объясняет, откуда у чиновника два премиальных автомобиля и другое дорогостоящее имущество.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.09.20

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