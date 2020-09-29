Два человека погибли при обрушении на шахте в Воркуте

Два человека погибли при обрушении галереи (перехода) между зданиями на промплощадке законсервированной шахты «Аяч-Яга» компании «Воркутауголь».

Инцидент произошел во вторник, 29 сентября, во время демонтажных работ, сообщает пресс-служба АО «Воркутауголь». Врезультате происшествия погибли два сотрудника подрядной организации – монтажник и электросварщик ООО «Катюша» (Воркута). Рабочие получили травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за несоблюдения необходимых мер безопасности со стороны подрядной организации. Ведется расследование.

Воркута, Наталья Петрова

Воркута. Другие новости 29.09.20

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