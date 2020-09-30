В Петербурге пассажиров не пустят в транспорт без перчаток и маски

Власти Санкт-Петербурга распорядились не пускать в общественный транспорт пассажиров без маски и перчаток. Сообщение о дополнительных мерах по противодействия распространению коронавирусной инфекции опубликовано на официальном сайте администрации северной столицы.

«С 1 октября 2020 года пассажиры общественного транспорта, в том числе метрополитена, а также пассажиры сервисов такси и автомобилей каршеринга обязаны использовать индивидуальные средства защиты – маски и перчатки», – говорится в пресс-релизе. Граждан без средств индивидуальной защиты в общественный транспорт не пустят.

Кроме того, обязательный масочный и перчаточный режим будет действовать для всех сотрудников транспортного комплекса Санкт-Петербурга – тех, кто откажется соблюдать правила, отстранят от работы независимо от выполняемых ими функций, заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Власти объяснили ужесточение мер необходимостью сохранения экономической безопасности города. «Соблюдение мер антивирусной безопасности на транспорте всеми жителями и гостями города, поможет органам государственной власти сохранить рабочий ритм предприятий и организаций, не допустить повторного введения более жестких ограничений на труд и свободное передвижение в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 276 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 25 больше, чем днем ранее.

Санкт-Петербург, Татьяна Дорофеева

Санкт-Петербург. Другие новости 30.09.20

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