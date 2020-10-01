Главная барная улица Петербурга станет пешеходной по выходным

Власти Санкт-Петербурге решили сделать главную барную улицу города – Рубинштейна – пешеходной по выходным и праздничным дням. Решение принято «для удобства петербуржцев и гостей города» и вступит в силу 20 октября текущего года, говорится в сообщении на сайте правительства Северной столицы.

Отмечается, что на улице Рубинштейна будут установлены дорожные знаки «Движение запрещено» и «Субботние, воскресные и праздничные дни».

Запрет на движение автотранспорта «не будет распространяться на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся на этой территории, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне», отметили в Смольном. Кроме того, из-под действия ограничения выведены маршрутные транспортные средства и машины со знаком «Инвалид», управляемые инвалидами I и II групп либо перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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