В Санкт-Петербурге клиника требует вернуть установленные зубные протезы

Житель Санкт-Петербурга взыскал со стоматологической клиники более 920 тысяч рублей за оказание некачественных услуг. В ответ медики потребовали вернуть установленные зубные протезы.

Пациент подал заявление в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. По словам мужчины, он остался недоволен оказанной медицинской помощью, оказанной ему стоматологической клиникой. Судья встал на сторону истца и постановил выплатить ему компенсацию имущественного и морального вреда.

Клиника подала встречный иск и потребовала от пациента вернуть имплантаты и ортопедические конструкции, сообщает на своей странице в Facebook адвокатское бюро ONEGINgroup. Кроме того, медики указали, что компенсация является необоснованным обогащением пациента.

Впрочем, суд с доводами врачей не согласился, поэтому пациенту не придется обращаться в клинику, чтобы извлечь имплантаты.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.10.20

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