Эстония намерена установить контроль над Финским заливом и закрыть кораблям проход к морю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Эстонии одобрило дополнительное финансирование вооруженных сил страны: в 2021 году расходы на оборону вырастут на 2,28% – до 645,4 млн евро. Из дополнительных 30 млн евро две трети планируется потратить на новое вооружение.

По данным министерства обороны Эстонии, предполагается усиление береговой обороны страны, включая установку морских мин и закупку ракетных комплексов «земля – вода».

Наблюдатели отметили, что современный План развития национальной обороны Эстонии соответствует доктрине, принятой еще до Второй мировой войны. И сейчас страна снова пытается вооружиться таким образом, чтобы в случае необходимости «закрыть» Финский залив и «достать» любой корабль, находящийся в заливе.

Напомним, Финский залив омывает берега Финляндии, России и Эстонии. Акватория западнее воображаемой линии между финским полуостровом Ханко и эстонским мысом Пыызаспеа к заливу уже не относится.

Таллин, Игорь Юров

Таллин. Другие новости 04.10.20

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