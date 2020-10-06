Самолет с неисправным шасси готовится к посадке в Санкт-Петербурге

В аэропорту Пулково готовится к посадке самолет с неисправной передней стойкой шасси. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Самолет авиакомпании «РусЛайн» вылетел из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу, передает «Интерфакс». «После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета», – сказал собеседник агентства.

На борту находится 29 человек – 26 пассажиров и три члена экипажа.

Все службы аэропорта «Пулково» приведены в полную готовность для встречи воздушного судна.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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