Власти Петербурга озвучили условие ужесточения ограничений из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга пока не собираются вводить жесткие ограничительные меры из-за роста заболеваемости Covid-19. Об этом было заявлено на совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По оценкам властей города, рост случаев заражения Covid-19 в городе «не носит радикального характера».

По словам вице-губернатора города Евгения Елина, ограничения для петербуржцев, действовавшие весной, вводиться не будут «при условии взаимного соблюдения требований санитарной безопасности», которые относятся «как к пользователям общественного транспорта, так и к юридическим лицам, предпринимателям». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Северной столицы.

В свою очередь, вице-губернатор Ирина Потехина сообщила об отсутствии предпосылок для перехода школ полностью на дистанционное обучение либо объявления внеплановых каникул. По ее словам, на сегодняшний день уровень заболеваемости в школах остается низким. Чиновница отметила, что в настоящее время лишь 55 классов из 20 тысяч переведены на дистанционный режим.

Напомним, с 1 октября в Петербурге из-за роста числа случаев коронавируса ужесточен масочный режим в общественном транспорте. Пассажиров без масок и перчаток не пустят в наземный транспорт и метро.

2 октября губернатор города Александр Беглов рекомендовал работодателям перевести на удаленку работников, не участвующих непосредственно в обеспечении функционирования предприятия или организации, и сохранить ее для сотрудников, которые уже работают в дистанционном режиме.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 07.10.20

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