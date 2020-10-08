В Санкт-Петербурге восьмиклассник выпал из окна гимназии

Ученик гимназии в Санкт-Петербурге выпал из окна. Школьника госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Инцидент произошел в гимназии № 67 с углубленным изучением испанского и английского языков на улице Профессора Попова. Во время перемены ученик 8-го класса выпал в открытое окно на четвертом этаже. В момент происшествия учителя в классе не было, помещение проветривали.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прокуратура проводит проверку по факту получения травм несовершеннолетним. «Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства со стороны субъектов профилактики, в том числе в действиях ответственных должностных лиц гимназии», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.10.20

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