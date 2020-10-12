В Петербурге полиция вскрыла схему хищения лекарств для онкобольных

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции экономической безопасности совместно с коллегами из ФСБ России провели серию обысков, которые проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого следователями ГУ МВД России по факту многомилионного хищения медицинских препаратов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следствие считает, что медикаменты похищали из медицинских организаций. После этого их перепродавали оптом и в розницу. В рамках более тридцати пяти обысков полицейские изъяли около 30 млн рублей, порядка 100 золотых слитков, а также медикаменты общей стоимостью около 100 млн рублей.

По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны 16 человек. Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста одной из подозреваемых – Елене Сергейчик, которую подозревают в краже в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст.158 УК).

Из постановления суда следует, что Сергейчик вместе соучастниками, в том числе сотрудниками различных медучреждений, тайно похитила дорогостоящие лекарственные препараты, применяемые для лечения онкобольных.

Сергейчик работает медсестрой химиотерапевтического кабинета СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». В ходе допроса в качестве подозреваемой признала обоснованность подозрения. Против домашнего ареста не возражала, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 12.10.20

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