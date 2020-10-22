В Санкт-Петербурге ограничили время работы общепита

Власти Санкт-Петербурга ограничили время работы кафе, баров, ресторанов, баров до 23:00 в связи с распространением коронавируса. Временный запрет на работу заведений общепита в ночное время будет действовать до 29 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября 2020 года», – говорится в сообщении пресс-службы городского правительства. При этом разрешается доставка заказов на дом, на предприятия и в номера гостиниц. Кроме того, заведениям общепита запретили оказывать развлекательные услуги в любое время.

Также в постановлении запрещается деятельность детских игровых комнат площадью более 50 кв. м, расположенных на территориях объектов торговли и общепита, а также в торгово-развлекательных комплексах.

Для всех организаций и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от видов экономической деятельности вводится система QR-кодов. Их обязали получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности требованиям стандарта безопасности в соответствии с нормами Роспотребнадзора. Код должен быть размещен на видном месте.

В документе отдельно прописан запрет на нахождение пассажиров во всех видах транспорта общего пользования без средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. «Перевозчики обязаны не допускать пассажиров без средств индивидуальной защиты в транспортное средство», – указали в пресс-службе.

Надо отметить, что Санк-Петербург занимает третье место среди российских регионов по заболеваемости Covid-19. На сегодняшний день в городе выявлено 54 668 случаев заражения, скончались 3 533 человека, выздоровели 34 897 человек. За последние 24 часа в Северной столице зарегистрировано 697 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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