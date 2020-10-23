Горсовет Калининграда отправил мэра в отставку

Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку. Об этом стало известно на внеочередном заседании горсовета депутатов. Его отставку одобрил 21 депутат, еще два народных избранника проголосовали против. Известно, что Силанов уволился по собственному желанию. Он поблагодарил коллег за работу, особенно в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Алексей Силанов был на посту градоначальника с апреля 2018 года.

«Сегодня вступили в силу изменения в устав Калининграда, поэтому я счел необходимым направить в городской совет заявление об отставке по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом. Сегодня, на мой взгляд, это необходимо», – приводит слова теперь уже бывшего мэра РИА «Новости». Пост главы Калининграда занял председатель горсовета Андрей Кропоткин. За его кандидатуру проголосовал 21 депутат.

Отметим, что новым уставом Калининграда предусматривается, что глава калининградского городского округа избирается городским советом депутатов из своего состава и исполняет полномочия его председателя. Кроме того, в структуре управления городом появляется новая должность – сити-менеджер.

Калининград, Иван Гридин

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