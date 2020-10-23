По факту гибели трех подросток на железной дороге в Вологодской области возбудили дело

По факту гибели на железной дороге трех подросток сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.263 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, вечером 22 октября поступило сообщение о гибели на станции Вохтога в Вологодской области мальчика 2005 года рождения и двоих девочек 2006 года рождения. Они попали под поезд, следовавший из Челябинска в Санкт-Петербург. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Машинист предпринял экстренное торможение, гибели подросток избежать не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Вологда, Иван Гридин

Вологда. Другие новости 23.10.20

«Примером является Москва»: рабочая группа Госдумы рекомендует школам полуфабрикаты. / Горсовет Калининграда отправил мэра в отставку. / Онищенко определил «главный тормоз» в реализации закона о горячем питании в школах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»