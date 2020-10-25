Глава СКР взял на контроль расследование убийства выборгского депутата и бизнесмена Петрова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование заказного убийства влиятельного в городе Выборге Ленобласти бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова. Об этом говорится в сообщении ведомства. На месте преступления продолжают работать следователи.

По данным следствия, вечером 24 октября неизвестный выстрелил с противоположного берега реки в 61-летнего Петрова, который в этот момент находился на территории своего дома под Выборгом. Пуля попала депутату в грудь. Петров скончался от полученного ранения на месте. В СКР сочли убийство заказным. Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму).

По данным источника ТАСС, Петров был застрелен, когда вышел на улицу из своего коттеджа в поселке Великое. Тело обнаружили на территории банного комплекса.

Следственные дейстия на месте убийства депутата

Следователи предполагают, что Петрова застрелил профессионал с большой дистанции из снайперской винтовки, передает телеграм-канал Baza. По данным Рен ТВ, бизнесмен планировал уехать за границу и занимался продажей имущества, включая и дом, где его убили.

Александр Петров был отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Он также являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и многих других крупных местных предприятий. Издание 47news пишет, что структуры Петрова занимались «практически всеми направлениями жизнедеятельности Выборга».

Надо отметить, что за неделю до убийства Петрова был задержан глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, который, как отмечают местные СМИ, был давним другом Петрова. Суд отправил его под домашний арест. По версии СКР, Орлов вместе с другими лицами внес в документы заведомо ложные данные о якобы выполненных работах по капитальному и текущему ремонтам зданий и помещений, которые в действительности не выполнялись. Работы были оплачены за счет средств местного бюджета на сумму свыше 700 млн рублей.

В СМИ высказывались предположения, что убийство Петрова и задержание Орлова могут быть связаны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.10.20

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