Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников стал жертвой коронавируса

Главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра, заслуженный деятель искусств России Александр Ведерников скончался от коронавируса на 57-м году жизни. Об этом сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Маэстро умер в 52-й горбольнице Москвы, уточнил он в комментарии «Интерфаксу». У него было стопроцентное поражение легких и подтверждена коронавирусная инфекция.

«Из жизни ушел выдающийся музыкант. Для меня лично, для Михайловского театра, для всего музыкального мира – это невосполнимая утрата», – приводятся слова худрука Михайловского театра Владимир Кехман в сообщении на сайте Михайсловского театра. По его словам, 10 ноября Михайловский театр посвятит спектакль памяти Александра Ведерникова.

Александр Ведерников родился 11 января 1964 года в Москве в семье солиста Большого театра Александра Ведерникова и профессора Московской консерватории Наталии Гуреевой. В 1988 году он окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, затем аспирантуру консерватории. С 2001 года по 2009 год Ведерников был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России. С 2009 по 2018 год возглавлял Симфонический оркестр в Оденсе (Дания), занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы. В феврале 2019 года Ведерников пришел в Михайловский театр.

Маэстро активно сотрудничал с оперными театрами и музыкальными коллективами разных стран, в 2008 году стал обладателем престижной премии «Музыкального журнала БиБиСи» за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.20

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