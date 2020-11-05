В Великом Новгороде автобус врезался в здание университета

В Великом Новгороде произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате два человека погибли, восемь пассажиров пострадали. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.

Авария произошла накануне поздно вечером. Пассажирский автобус въехал в здание Новгородского Университета им. Я. Мудрого. В момент ДТП в транспорте находилось 26 человек.

Два человека погибли на месте, их тела пришлось извлекать спасателям. Восемь пострадавших были госпитализированы, 16 пассажиров покинули место аварии самостоятельно.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователи и представители администрации региона.

Областное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе СКР.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

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